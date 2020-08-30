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Правозащитники сообщают о минимум 11 задержанных во время женского марша солидарности в Минске

30.08.2020 12:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во время прошедшего 29 августа в Минске женского марша солидарности было задержано минимум 11 человек, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Так, по информации правозащитников, задержаны: Алексей Орлов, Игорь Таболич, Сергей Саникович, Иван Трофимчик, Вадим Перегуд, Александр Шалыгин, Александр Миронченко, Дмитрий Жибуль, Глеб Волошко.

Также с применением силы были задержаны ОМОНом супруги Александр и Наталья Раентовы, которых силовики вытащили из троллейбуса №29.

Кроме того в ходе акции были задержаны журналист «Радыё Свабода» Алесь Пилецкий и видеооператор Андрей Рабчик, а также журналист телеканала «Белсат» Дмитрий Мицкевич. Их отвезли в Октябрьское РУВД, а позже освободили.

В женском марше солидарности, по оценке правозащитников, приняло участие около 10 тысяч человек.

Также сообщается, что осужденных к административных арестам 28 августа демонстрантов перевезли в ИВС Жодино. В списке арестантов 60 человек.

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Теги: Минск
 
 
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Во время прошедшего 29 августа в Минске женского марша солидарности было задержано минимум 11 человек, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
 
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