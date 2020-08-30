Путин поздравил Лукашенко с 66-летием

Источник материала: Ежедневник

Алексей Дружинин / ТАСС

Глава России Владимир Путин позвонил в Минск Лукашенко и поздравил его с днем рождения – 66 –летием.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РБК.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Главы государств условились, что в «ближайшие недели» они проведут встречу в Москве.

По информации телеграм-канала «Пул Первого» , Лукашенко и Путин договорились встретиться в ближайшее время. Встреча состоится во время визита Лукашенко в Москву.

Также Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили самые актуальные на сегодняшний день вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри Беларуси.

По подсчетам российских СМИ, это уже пятый телефонный разговор с начала протестов в стране.