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Путин поздравил Лукашенко с 66-летием
30.08.2020 13:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Алексей Дружинин / ТАСС
Глава России Владимир Путин позвонил в Минск Лукашенко и поздравил его с днем рождения – 66 –летием.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет
«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
По информации
Также Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили самые актуальные на сегодняшний день вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри Беларуси.
По подсчетам российских СМИ, это уже пятый телефонный разговор с начала протестов в стране.
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Глава России Владимир Путин позвонил в Минск Лукашенко и поздравил его с днем рождения – 66 –летием.
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