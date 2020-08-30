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Абоненты сообщают о проблемах с мобильным интернетом в Минске

30.08.2020 15:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 30 августа в Минске начались проблемы с мобильным интернетом. Об этом 42.TUT.BY сообщили уже несколько человек.


Изображение: Chris Oakley / flickr.com

По словам некоторых абонентов, затруднения с доступом в Сеть начались около 14.30, по словам других — в районе 15.00. Это касается всех трех операторов — А1, МТС и life:). Проблемы примерно такие же, как наблюдались ранее — многие сайты открываются с запозданием (приходится ждать по несколько минут) либо не открываются вовсе. Держать связь в мессенджерах получается не у всех.

Мы проверили — как минимум в центре Минска, недалеко от цирка, затруднения с доступом в Сеть через мобильный интернет на момент публикации материала есть. Тот же Telegram работает с перебоями. Но, по нашим впечатлениям, у А1 проблем меньше. С фиксированной и голосовой связью все в порядке.

Напомним: похожая ситуация наблюдалась неделю назад, 23 августа. Мобильный интернет в Минске был недоступен несколько часов.

В А1 тогда заявили, что «по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных».

В МТС позже сказали, что «зафиксировали повышенную нагрузку на сеть, которая превысила стандартную пропускную способность инфраструктуры сети» и что «в рамках проводившихся уполномоченными государственными органами мероприятий по обеспечению национальной безопасности в течение более полутора часов был ограничен доступ к сети Интернет, что могло приводить к снижению качества работы сервисов у абонентов».

В life:) тогда прокомментировали ситуацию так: «Это было связано с нагрузкой на сеть: она оказалась выше, чем стандартная пропускная способность нашей инфраструктуры. Также в течение полутора часов доступ в интернет был ограничен из-за мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами для обеспечения национальной безопасности».

 
Теги: Минск
 
 
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По словам некоторых абонентов, затруднения с доступом в Сеть начались около 14.30, по словам других - в районе 15.00.
 
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