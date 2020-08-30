Источник материала: ОНТ

Пост о смерти Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории Twitter. Об этом сообщил официальный аккаунт соцсети, добавив тег #WakandaForever.

Пост о кончине был размещен на странице американского актера Чедвика Боузмана, известного по роли Черной пантеры в фильмах Marvel. За сутки он набрал больше 6 миллионов лайков.

Актеру было 42 года. С 2016 года он боролся с раком, но продолжал сниматься в кино.

Фото: Twitter

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