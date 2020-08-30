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Фотофакт. Протестующие собрали бело-красно-белый флаг из отбойников на Октябрьской площади

30.08.2020 15:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Участники многотысячного «Марша мира и независимости» собрали бело-красно-белый флаг из пластиковых отбойников, которыми оградили Октябрьскую площадь.

Фотофакт. Протестующие собрали бело-красно-белый флаг из отбойников на Октябрьской площади
Источник: Telegram / Belamova

В эти минуты колонна из десятков тысяч человек движется ко Дворцу независимости через район ст.м. «Молодежная» и «Пушкинская».

 
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Участники многотысячного «Марша мира и независимости» собрали бело-красно-белый флаг из пластиковых отбойников, которыми оградили Октябрьскую площадь.
 
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