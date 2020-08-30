Фотофакт. Протестующие собрали бело-красно-белый флаг из отбойников на Октябрьской площади

Участники многотысячного «Марша мира и независимости» собрали бело-красно-белый флаг из пластиковых отбойников, которыми оградили Октябрьскую площадь.



Источник: Telegram / Belamova

В эти минуты колонна из десятков тысяч человек движется ко Дворцу независимости через район ст.м. «Молодежная» и «Пушкинская».