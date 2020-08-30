|
Фотофакт. Протестующие собрали бело-красно-белый флаг из отбойников на Октябрьской площади
Источник материала: Навiны
Участники многотысячного «Марша мира и независимости» собрали бело-красно-белый флаг из пластиковых отбойников, которыми оградили Октябрьскую площадь.
В эти минуты колонна из десятков тысяч человек движется ко Дворцу независимости через район ст.м. «Молодежная» и «Пушкинская».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники многотысячного «Марша мира и независимости» собрали бело-красно-белый флаг из пластиковых отбойников, которыми оградили Октябрьскую площадь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)