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Песчаный червь и костюмы героев из новой «Дюны»: Empire Magazine вышел с эксклюзивными обложками
Источник материала: ОНТ
Журнал Empire Magazine
На двух обложках представлены персонажи ленты, а на третьем – песчаный червь. На первой изображен Дом Атрейдес: Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе), герцог Лето (Оскар Айзек), Леди Джессика (Ребекка Фергюсон) и Гурни Халлек (Джош Бролин).
На второй обложке – представители племени Свободных людей: Стилгар (Хавьер Бардем), Чани (Зендая) и Льет-Кайнза (Шэрон Дункан-Брюстер). Также сними оказался герой Джейсона Момоа Дункан Айдахо.
На третьей обложке изобразили песчаного червя, также известного как Шаи-Хулуд. На его создание команда фильма потратила больше года.
Премьера «Дюны» на русском состоится 17 декабря.
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