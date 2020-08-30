Песчаный червь и костюмы героев из новой «Дюны»: Empire Magazine вышел с эксклюзивными обложками

Источник материала: ОНТ

Журнал Empire Magazine посвятил октябрьский выпуск фильму «Дюна» Дени Вильнева. Номер выйдет с тремя эксклюзивными обложками.

На двух обложках представлены персонажи ленты, а на третьем – песчаный червь. На первой изображен Дом Атрейдес: Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе), герцог Лето (Оскар Айзек), Леди Джессика (Ребекка Фергюсон) и Гурни Халлек (Джош Бролин).

На второй обложке – представители племени Свободных людей: Стилгар (Хавьер Бардем), Чани (Зендая) и Льет-Кайнза (Шэрон Дункан-Брюстер). Также сними оказался герой Джейсона Момоа Дункан Айдахо.

На третьей обложке изобразили песчаного червя, также известного как Шаи-Хулуд. На его создание команда фильма потратила больше года.

Премьера «Дюны» на русском состоится 17 декабря.

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