ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ перекрыла часть проспекта Независимости. Как ходит общественный транспорт

30.08.2020 16:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Из-за перекрытия работниками ГАИ части проспекта Независимости от ул. Московской до ул. Козлова с 13.55 30 августа изменились маршруты движения сразу нескольких автобусов. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ГП «Минсктранс».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Так, предприятие уведомляет о том, что пока автобусы маршрутов № 1, 69, 119с двигаются по ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, ул. Немиге; автобусы, курсирующие по маршрутам № 40, 73, 163 — по ул. Московской с разворотом на ул. Толстого, ул. Мясникова, ул. Немига; автобусы маршурута № 57 — по ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин.

Также иначе двигаются автобусы маршрутов под № 100, 115э, 300э — они едут по ул. Первомайской, ул. Козлова.

Аналогичная ситуация и с автобусами маршрута № 123, которые курсируют по ул. Бобруйской, ул. Ленинградской, ул. Свердлова, а также с автобусами № 127 — они ездят по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской.

В объезд ходят и автобусы маршрутов № 23, 65 — они разворачиваются на РК «Городской Вал».

Автобус маршрута № 50с курсирует только до диспетчерской станции «Дружная».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за перекрытия работниками ГАИ части проспекта Независимости от ул. Московской до ул. Козлова с 13.55 30 августа изменились маршруты движения сразу нескольких...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Орше на пожаре спасли пенсионера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus
30.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика