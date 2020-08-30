ГАИ перекрыла часть проспекта Независимости. Как ходит общественный транспорт

Источник материала: Tut.by

Из-за перекрытия работниками ГАИ части проспекта Независимости от ул. Московской до ул. Козлова с 13.55 30 августа изменились маршруты движения сразу нескольких автобусов. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ГП «Минсктранс».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Так, предприятие уведомляет о том, что пока автобусы маршрутов № 1, 69, 119с двигаются по ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, ул. Немиге; автобусы, курсирующие по маршрутам № 40, 73, 163 — по ул. Московской с разворотом на ул. Толстого, ул. Мясникова, ул. Немига; автобусы маршурута № 57 — по ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин.

Также иначе двигаются автобусы маршрутов под № 100, 115э, 300э — они едут по ул. Первомайской, ул. Козлова.

Аналогичная ситуация и с автобусами маршрута № 123, которые курсируют по ул. Бобруйской, ул. Ленинградской, ул. Свердлова, а также с автобусами № 127 — они ездят по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской.

В объезд ходят и автобусы маршрутов № 23, 65 — они разворачиваются на РК «Городской Вал».

Автобус маршрута № 50с курсирует только до диспетчерской станции «Дружная».