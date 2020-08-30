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В Орше на пожаре спасли пенсионера

30.08.2020 15:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Орше на пожаре спасли пенсионера

В Орше на четвертом этаже многоквартирного дома по пр.Текстильщиков на пожаре спасли пенсионера. Об этом сообщает БЕЛТА.

Задымление заметили вечером 29 августа и сразу же сообщили в МЧС. 61-летнего хозяина квартиры спасатели нашли на полу в комнате. Он был без сознания.

Мужчину госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения». Пожар был потушен, эвакуация других жильцов дома не понадобилась.

Причина возгорания устанавливается. Предполагается неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: МЧС

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В Орше на четвертом этаже многоквартирного дома по пр.Текстильщиков на пожаре спасли пенсионера. Об этом сообщает БЕЛТА. Задымление заметили вечером 29 августа и...
 
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