В Орше на пожаре спасли пенсионера

Источник материала: ОНТ

В Орше на четвертом этаже многоквартирного дома по пр.Текстильщиков на пожаре спасли пенсионера. Об этом сообщает БЕЛТА.

Задымление заметили вечером 29 августа и сразу же сообщили в МЧС. 61-летнего хозяина квартиры спасатели нашли на полу в комнате. Он был без сознания.

Мужчину госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения». Пожар был потушен, эвакуация других жильцов дома не понадобилась.

Причина возгорания устанавливается. Предполагается неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: МЧС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram