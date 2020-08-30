Первокурсники Института пограничной службы торжественно принесли присягу

Источник материала: ОНТ

Первый день в Институте пограничной службы. Первокурсники накануне торжественно принесли присягу на верность белорусскому народу.

Конкурс в учебное заведение в этом году высокий – четыре человека на место, всего их – 95, и в наборе десять девушек. Поэтому этот первый день учёбы и присяга для них – новая страница в жизни. Институт пограничной службы известен своими традициями, сразу практико-ориентированной базой (в программе пограничников мало теории) и династиями – сюда поступают из поколения в поколение.

С присягой курсантов поздравляли не только родные и близкие – командиры и уже выпускники Института пограничников прошли отдельным взводом перед будущими военными.

И вот так свою позицию курсанты определили с «высоты». В институте пограничной службы – «За Беларусь».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram