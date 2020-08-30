Несмотря на сильнейший дождь, демонстранты возле Дворца независимости не расходятся

Примерно в 17:20 над большей частью Минска прошел ливень с грозой, но демонстранты возле Дворца независимости не расходятся. Здесь собралось несколько десятков тысяч человек .

Прямо перед кордоном силовиков на проезжей части они положили десятки плакатов и похоронный венок с белыми цветами.

Первая шеренга силовиков подняла щиты и дубинки. Люди в ответ подняли руки, показывая, что они безоружны. Они пытаются разговаривать с силовиками, предлагают им перейти на сторону народа, скандируют «Станьте героями!». Силовики не реагируют, сообщает БелаПАН.