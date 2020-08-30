В Китае пес заметил голодную кошку и поделился с ней булочкой

Источник материала: ОНТ

В Сети был опубликован ролик, на котором собака угощает булочкой бездомную голодную кошку. Кадрами поделилась хозяйкой пса. На видео обращает внимание DailyStar.

Хозяйка собаки по кличке Пудинг рассказала, как отреагировала на голос своего питомца. Китаянка вышла посмотреть, что происходит, и увидела, как пес несет из своей будки булочку со свининой. Животное угостило бездомную кошку, сидевшую на лестнице неподалеку.





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