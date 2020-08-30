|
Пытки на Окрестина, автозак, гроб: что дарят Лукашенко на день рождения во время грандиозной акции протеста
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 30 августа, свой 66-й день рождения празднует так называемый президент Александр Лукашенко. Этот день совпал с
Среди презентов – гроб для диктатуры:
Ад на Окрестина, который пережили задержанные:
Огромный таракан:
Трибунал, ведь это лучший подарок:
Самодельный автозак. Его автор предусмотрел в нем место не только для Лукашенко, но, например, и для Лидии Ермошиной:
Похоронный венок – сюрприз подготовлен наркоманами и проститутками:
Награда за стрельбу (полагаем, это как-то связано с недавним появлением Лукашенко с автоматом):
Но вообще, праздником довольны не все:
Хотя некоторые считают, что он последний:
Обложка: TUT.by.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пытки на Окрестина, автозак, гроб: что дарят Лукашенко на день рождения во время грандиозной акции протеста
Сегодня, 30 августа, свой 66-й день рождения празднует так называемый президент Александр Лукашенко. Этот день совпал с огромным маршем протеста в Минске: по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)