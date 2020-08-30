Пытки на Окрестина, автозак, гроб: что дарят Лукашенко на день рождения во время грандиозной акции протеста

Источник материала: KYKY

Сегодня, 30 августа, свой 66-й день рождения празднует так называемый президент Александр Лукашенко. Этот день совпал с огромным маршем протеста в Минске : по подсчетам работающих на митинге журналистов, на улицах не меньше людей, чем две недели назад, когда в Беларуси состоялась самая массовая протестная акция ever. Демонстранты, как и всегда, движутся по улицам города с креативными плакатами, а некоторые даже взяли с собой подарки главному имениннику страны! Перечисляем, что беларусы сегодня дарят Лукашенко.

Среди презентов – гроб для диктатуры:

Ад на Окрестина, который пережили задержанные:

Огромный таракан:

Трибунал, ведь это лучший подарок:

Самодельный автозак. Его автор предусмотрел в нем место не только для Лукашенко, но, например, и для Лидии Ермошиной:

Похоронный венок – сюрприз подготовлен наркоманами и проститутками:

Награда за стрельбу (полагаем, это как-то связано с недавним появлением Лукашенко с автоматом):

Но вообще, праздником довольны не все:

Хотя некоторые считают, что он последний:

Обложка: TUT.by.