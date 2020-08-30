В Минске замечены бронированные машины на гусеничном ходу (видео)

Источник материала: Onliner

В центре Минска в воскресенье, 30 августа, собралось много людей. Толпа сконцентрировалась на пр. Победителей. На месте было замечено несколько бронетранспортеров (на колесном ходу). В то же время читатели сообщили, что со стороны Уручья выехали БМП (боевые машины пехоты на гусеничном ходу).

Проезд БТРов на проспекте Победителей нашел отражение в нашей хронике дня .

Но не только бронетранспортеры сегодня выехали в город. Со стороны Уручья в центр столицы двинулась колонна БМП. Стоит подчеркнуть, что гусеничная техника обычно не ездит по Минску, за исключением дней парадов и тренировок к ним. Боевые машины пехоты двигались в сопровождении патрульного автомобиля.



