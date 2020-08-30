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В Минске замечены бронированные машины на гусеничном ходу (видео)

30.08.2020 17:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В центре Минска в воскресенье, 30 августа, собралось много людей. Толпа сконцентрировалась на пр. Победителей. На месте было замечено несколько бронетранспортеров (на колесном ходу). В то же время читатели сообщили, что со стороны Уручья выехали БМП (боевые машины пехоты на гусеничном ходу).

Проезд БТРов на проспекте Победителей нашел отражение в нашей хронике дня.

Но не только бронетранспортеры сегодня выехали в город. Со стороны Уручья в центр столицы двинулась колонна БМП. Стоит подчеркнуть, что гусеничная техника обычно не ездит по Минску, за исключением дней парадов и тренировок к ним. Боевые машины пехоты двигались в сопровождении патрульного автомобиля.

В Минске замечены бронированные машины на гусеничном ходу (видео)

 
Теги: Минск
 
 
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В центре Минска в воскресенье, 30 августа, собралось много людей. Толпа сконцентрировалась на пр. Победителей. На месте было замечено несколько бронетранспортеров...
 
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