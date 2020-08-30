Водитель, у которого забрали Volkswagen за флаги, попытался обжаловать решение суда

Источник материала: Onliner

Красный Volkswagen Tiguan с бело-красно-белыми флагами несколько дней ездил по Гродно. Принадлежит он работнику ІТ-сферы Владимиру Родченко. Вечером 14 июля он ездил по городу, но через пару часов был задержан экипажем Гродненской ГАИ. «Инспектор забрал документы и сказал, что ждут в РОВД, — рассказал Владимир „Блогу Гродно“. — На просьбу объяснить, зачем туда ехать, сотрудник сказал: обо всем узнаете на месте». Дело дошло до суда.

Слова Владимира, к которым не прислушался суд

— В РОВД поехал на своем автомобиле вместе с сотрудником ГАИ. На протяжении трех часов не могли понять, что со мной делать: арестовывать, отпускать, штрафовать. И главный вопрос был: за что? Позже в отношении меня составили административный протокол по ст. 23.34 КоАП РБ («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»). Причина — ездил на машине с двумя бело-красно-белыми флагами. А автомобиль поместили на стоянку РОВД как вещественное доказательство. Два дня мне пришлось ночевать не дома, так как ключи от квартиры остались внутри арестованного автомобиля. Там же был и мой паспорт. По данному факту мы написали жалобу на действия сотрудника ГАИ. Ключи и документы после заявлений вернули.

29 июля мужчину признали виновным по части 1 статьи 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий») и дали штраф 25 базовых величин — 675 рублей. После вступления постановления в силу автомобиль Volkswagen постановили вернуть владельцу, а вот бело-красно-белые флаги и магниты с белорусской символикой уничтожить. С постановлением суда Владимир сразу не согласился и пообещал его обжаловать.





В середине августа Родченко вместе с коллегами также вышел на площадь Гродно с портретом девочки, травмированной в ДТП в первые дни акций в облцентре:

— Мы втроем встали на колени. Через 15 минут приехал бус, из него вышли четверо, все в черном и масках. Никто не представился, сказали лишь: «Ну все, хватит, деньги отработали, теперь поедем с нами». Мы спокойно и культурно пошли в бус. В микроавтобус «погрузили», как уголовников: в проходе на колени между сиденьями, друг за другом. На руки надели пластиковые наручники и устроили допрос. Они спрашивали, сколько нам заплатили. Кричали, что мы не знаем, что на самом деле произошло с девочкой. Говорили, что мы уроды и таких надо убивать. Когда узнали, что все мы айтишники, сразу пошли уже другие вопросы: сколько получаешь? «Тебе мало?» — спрашивали они. Постоянно оскорбляли и били — по шее, в бок, толкали ногами. Затем они начали рисовать на наших лицах и со смехом и большим удовольствием начали рисовать звезды, мишень и еще что-то.





Привезли на территорию Ленинского РОВД. Выводили по одному. Держали лицом в пол. Били в предбаннике Ленинского РОВД. Били дубинкой 3—5 раз. Там я и получил по колену, но понял, что с ним уже что-то не так, значительно позже. Потом нас завели в спортзал. Сказали: раз любите стоять на коленях, то так и продолжите стоять. В итоге поставили на колени и лицом в пол. Вопросы повторялись, сменялась охрана, и каждый придумывал свои издевательства. Плакаты прихлопнули очень сильно к спине, со словами: «У кого упадет, тому хана». Когда затекали ноги и я начинал двигаться, орали матом, что нечего было выходить из дома. Подняли с колен на допрос, и вот тут я почувствовал адскую боль в колене, идти мог на одной ноге, так и вели меня мордой в пол, пока я там ковылял. Кое-как зашел на третий этаж. Пару раз «бортанули» о стену боком и завели в комнату, кинули на пол к шкафу.





На допросе вспомнили все. Вспомнили Volkswagen Tiguan, вспомнили мои требования. Все бумаги, где я требовал ключи от квартиры, паспорт, авто, детские кресла, и даже жалобы адвоката — все вспомнили. Обещали, что машину я больше не увижу. Вспомнили мой пост в мессенджере: «Товарищ майор, завтра приду забирать свои кресла...» Там не было угроз, да и пришел я за ними на следующий день, так как было постановление суда, но мне их не выдали. За все это там издевались и били. Намазали лоб зеленкой и сказали умываться. Обещали мне камеру с зэками, которые расскажут мне, как надо жить, и до смерти изобьют. Попросил адвоката — получил удар коленом в живот и еще 5—7 по ребрам. Понял, что дышать могу через раз, и то с трудом. Вся правая сторона тела к тому моменту уже болела. Вернули в спортзал. Кое-как лицом в пол довели меня до спортзала со словами «это еще нежно». Положили отдельно от остальных. Так как, видимо, поняли, что перестарались, но издеваться не перестали, еще пару раз прилетало по спине и ногам. Спустя час вызвали скорую, доставили в БСМП — выбито колено, ушиб ноги, ребер и других частей тела.





Областной суд

Владимир Родченко обратился в областной суд с жалобой на решение районного от 29 июля. Молодой человек пришел с перебинтованной ногой, хромая: у него поврежден мениск коленного сустава. Кроме основного диагноза, ряд других — многочисленные ушибы и гематомы. Он заявил в суде:

— Не пикетировал, а установленные флаги на автомобиле — это гражданская позиция, на которую имею право согласно Конституции РБ. Я имею право передвигаться свободно по стране и городу. В машине передвигался один, никого ни к чему не призывал, не агитировал. Считаю решение Ленинского суда необъективным. Я написал ряд жалоб, которые даже не рассмотрели, но за каждую из них меня били в Ленинском РОВД, когда задержали повторно. Зачитывали — и били. Как считаете, это не издевательство?





Адвокат Александр Бирилов считает, что в рассматриваемом деле нарушены основополагающие права каждого гражданина Республики Беларусь:

— Незапрещенным, мирным, никому не мешающим способом мой подзащитный выражал свою гражданскую позицию. Это никогда им не отрицалось. То, что эти действия суд Ленинского района расценил как нарушение правил проведения массовых мероприятий, не имеет никакого юридического обоснования и доказательной базы. Его форма выражения своего протеста — перемещение на автомобиле с символикой — никоим образом не мешала другим людям и вписывается в законы Конституции. Решение Ленинского суда было предвзятым и необоснованным. Судьей Русланом Гуриным были отклонены все жалобы и ходатайства ответчика. А сам протокол задержания не соответствовал требованию процессуального законодательства РБ. Кроме того, именно решение суда в дальнейшем и повлекло за собой насилие со стороны органов.





Мы пытались защитить свои права. Мы подавали жалобы, ходатайства. Нам было отказано в вызове свидетеля со стороны милиции, который проводил задержание моего подзащитного. Все наши права и требования были проигнорированы. В дальнейшем это и повлекло за собой безнаказанное поведение правоохранительных органов уже при повторном задержании. За каждую жалобу, за требование своих законных прав Владимир Родченко был жестоко избит на территории Ленинского РОВД.

Выслушав мнение защиты и ответчика, судья облсуда Андрей Лихач оставил решение Ленинского районного суда без изменений. С такой позицией программист Родченко не согласен. Он намерен подавать жалобу председателю областного суда.