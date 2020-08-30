|
Известны имена 11 задержанных в ходе сегодняшнего марша в Минске
Источник материала: Навiны
Правозащитники опубликовали имена и фамилии 11 задержанных во время «Марша за мир и независимость».
Это — Егор Ахрем, Антон Еременко, Игнат Запрудский, Игорь Запрудский, Андрей Кляшторный, Ярослав Лысковец, Станислав Пригодич, Василий Пупко, Сергей Супранович, Владислав Татур и Иван Шило.
Иван Шило — известный в недавнем прошлом активист оппозиции. Владислав Татур — возможно, уволившийся с белорусского телевидения спортивный комментатор.
Кроме того, в Пинске задержан и доставлен в горотдел милиции Виктор Антоник, сообщает БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники опубликовали имена и фамилии 11 задержанных во время «Марша за мир и независимость».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)