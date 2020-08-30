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Известны имена 11 задержанных в ходе сегодняшнего марша в Минске

30.08.2020 17:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитники опубликовали имена и фамилии 11 задержанных во время «Марша за мир и независимость».

Известны имена 11 задержанных в ходе сегодняшнего марша в Минске

Это — Егор Ахрем, Антон Еременко, Игнат Запрудский, Игорь Запрудский, Андрей Кляшторный, Ярослав Лысковец, Станислав Пригодич, Василий Пупко, Сергей Супранович, Владислав Татур и Иван Шило.

Иван Шило — известный в недавнем прошлом активист оппозиции. Владислав Татур — возможно, уволившийся с белорусского телевидения спортивный комментатор.

Кроме того, в Пинске задержан и доставлен в горотдел милиции Виктор Антоник, сообщает БелаПАН.

 
 
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Правозащитники опубликовали имена и фамилии 11 задержанных во время «Марша за мир и независимость».
 
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