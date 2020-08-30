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Участники марша уходят от Дворца независимости
Источник материала: Навiны
Участники «Марша мира и независимости» постепенно уходят от Дворца независимости по проспекту Победителей назад к центру города.
Здесь сегодня собралось до ста тысяч человек, которые пришли, чтобы поздравить Лукашенко с днем рождения и вновь потребовать от него отставки.
Несмотря на сильный дождь, продолжающийся более часа, десятки тысяч человек оставались перед кордоном силовиков и спецтехники.
После того, как демонстранты начали постепенно расходиться, снимались и заграждения — отошел второй ряд живой силы, сворачивалась колючая проволока, на выезд из города развернулись бронетранспортеры.
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Участники «Марша мира и независимости» постепенно уходят от Дворца независимости по проспекту Победителей назад к центру города.
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