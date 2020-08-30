ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участники марша уходят от Дворца независимости

30.08.2020 18:21 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Участники «Марша мира и независимости» постепенно уходят от Дворца независимости по проспекту Победителей назад к центру города.

Участники марша уходят от Дворца независимости

Здесь сегодня собралось до ста тысяч человек, которые пришли, чтобы поздравить Лукашенко с днем рождения и вновь потребовать от него отставки.

Несмотря на сильный дождь, продолжающийся более часа, десятки тысяч человек оставались перед кордоном силовиков и спецтехники.

После того, как демонстранты начали постепенно расходиться, снимались и заграждения — отошел второй ряд живой силы, сворачивалась колючая проволока, на выезд из города развернулись бронетранспортеры.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники «Марша мира и независимости» постепенно уходят от Дворца независимости по проспекту Победителей назад к центру города.
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД о драке в центре Минска: произошло нападение на служебный автомобиль (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus
30.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика