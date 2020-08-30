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Активисты и депутаты подвергаются травле со стороны оппонентов власти

30.08.2020 18:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Активисты и депутаты подвергаются травле со стороны оппонентов власти

Прямое насилие, угрозы, запугивания – на протяжении последних недель травле, в том числе в интернете, подвергаются учителя, депутаты, журналисты, работники местных администраций, активисты молодёжных движений, руководители и сотрудники предприятий, не желающие поддерживать забастовки и выступать с критикой властей.

В Telegram-каналах от имени отдельных членов так называемого координационного совета призывают участвовать в кампании по отзыву депутатов. Между тем и самих парламентариев призывают отказаться от полномочий под угрозой расправы над ними, детьми, родными и близкими. Многие из них получают сообщения схожего содержания, но каждый раз отправитель указывает не только самого депутата, но и членов его семьи по именам. В Следственном комитете по подобным фактам возбуждают уголовные дела. Есть информация, что исходят подобные «заказы» из зарубежных центров в Польше и Чехии.

Помимо угроз и насилия, появляются факты откровенного и кощунственного вандализма. Стены этой церкви Святого Николая Чудотворца под Минском накануне обезобразили надписями «Уходи» явно с политическим подтекстом. К сожалению, это далеко не первый подобный случай. Но всем им помимо морального осуждения будет дана и правовая оценка.

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Прямое насилие, угрозы, запугивания – на протяжении последних недель травле, в том числе в интернете, подвергаются учителя, депутаты, журналисты, работники местных...
 
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