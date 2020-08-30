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Знаменитые белорусские спортсмены у кордона силовиков в Минске с транспарантом

30.08.2020 18:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 августа в Минске проходит одна из самых масштабных акций протеста. Сегодня к кордону силовиков у Дворца Независимости вместе с протестующими подошли знаменитые белорусские спортсмены с плакатом «Спортсмены с народом».

Среди них Александра Герасименя и баскетболисты Елена Левченко, Никита и Егор Мещеряковы, волейболист Артур Удрис.

Они кричали: «Мы играем честно», «Народ победил».



 
Теги: Минск
 
 
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К оцеплению у Дворца Независимости вместе с протестующими подошли знаменитые белорусские спортсмены с плакатом «Спортсмены с народом».
 
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