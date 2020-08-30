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Знаменитые белорусские спортсмены у кордона силовиков в Минске с транспарантом
Источник материала: Tut.by
30 августа в Минске
Среди них Александра Герасименя и баскетболисты Елена Левченко, Никита и Егор Мещеряковы, волейболист Артур Удрис.
Они кричали: «Мы играем честно», «Народ победил».
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К оцеплению у Дворца Независимости вместе с протестующими подошли знаменитые белорусские спортсмены с плакатом «Спортсмены с народом».
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