Знаменитые белорусские спортсмены у кордона силовиков в Минске с транспарантом

Источник материала: Tut.by

30 августа в Минске проходит одна из самых масштабных акций протеста . Сегодня к кордону силовиков у Дворца Независимости вместе с протестующими подошли знаменитые белорусские спортсмены с плакатом «Спортсмены с народом».

Среди них Александра Герасименя и баскетболисты Елена Левченко, Никита и Егор Мещеряковы, волейболист Артур Удрис.

Они кричали: «Мы играем честно», «Народ победил».







