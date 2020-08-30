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МВД о драке в центре Минска: произошло нападение на служебный автомобиль (видео)

30.08.2020 18:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На пр. Независимости сегодня днем произошла потасовка. Люди начали отбивать тех, кого стали задерживать неизвестные мужчины в гражданской одежде в масках. Произошла массовая драка. Свою версию событий распространила пресс-служба МВД. По данным министерства, случилось нападение на служебный автомобиль.

«Толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его, — сообщает МВД, имея в виду микроавтобус с тонированными стеклами и без номеров госрегистрации. — Спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения несанкционированных массовых мероприятий. С помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины. Сейчас три человека задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы».

МВД распространило видео инцидента. Судя по записи, все началось после того, как человек оказался на проезжей части и мимо него проехал микроавтобус. В этот момент можно заметить замах пешехода и услышать звук удара. В следующее мгновение из машины выбежала группа мужчин в гражданской одежде в масках. Последовала потасовка.

В МВД сообщают информацию о задержанных: «Среди них — тренер по футболу 1986 года рождения, участник фанатского движения известного футбольного клуба 1993 года рождения. Оба неоднократно привлекались к административной ответственности. Еще об одном известно, что он ранее судимый и также неоднократно привлекался к административной ответственности, 1978 года рождения. Все указанные — жители Минска. Один из задержанных находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка, устанавливаются иные причастные лица. Действиям задержанных будет дана правовая оценка».

 
Теги: Минск
 
 
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На пр. Независимости сегодня днем произошла потасовка. Люди начали отбивать тех, кого стали задерживать неизвестные мужчины в гражданской одежде в масках....
 
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