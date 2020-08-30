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Лукашенко снова вышел с автоматом в руках к своей резиденции. Но его всё равно никто не видел

30.08.2020 18:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Лукашенко снова показался на публике с автоматом в руках. С оружием он стоял на фоне Дворца Независимости, где сегодня собралось небывалое количество мирных демонстрантов – их точное количество пока неизвестно, но журналисты на местах говорят о десятках тысяч митингующих. 

Такое фото прислала корреспондентам пресс-секретарь так называемого президента в ответ на вопрос о том, где он находится:

Однако сегодня во время грандиозной акции протеста в Минске с автоматом Лукашенко все равно никто не видел. Телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к так называемому президенту, утверждает, что кадр сделали в 16:00. В это время протестующие уже собрались около Дворца Независимости.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко снова показался на публике с автоматом в руках. С оружием он стоял на фоне Дворца Независимости, где сегодня собралось небывалое количество мирных...
 
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