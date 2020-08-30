Появилось новое фото Лукашенко с оружием — сегодня он тоже находился во Дворце независимости

Источник материала: Onliner

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт на вопрос о местонахождении президента прислала «РИА Новости» его фото с автоматом на фоне Дворца независимости. Кадр отличается от того, что мы видели неделю назад, когда Лукашенко прибыл на территорию дворца на вертолете. 23 августа на всех кадрах Лукашенко был в одежде с длинным рукавом.





— Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент, — сообщает пул Лукашенко.

Напомним, неделю назад Telegram-канал «Пул Первого» в 19:33 опубликовал видео того, как Лукашенко прилетел во Дворец независимости. Видно, что он выходит из вертолета с автоматом в руках. Он был одет в черную форму, бронежилет и кепку, а в руках у него был автомат. Правда, без магазина.