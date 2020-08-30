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Появилось новое фото Лукашенко с оружием — сегодня он тоже находился во Дворце независимости
Источник материала: Onliner
Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт на вопрос о местонахождении президента
— Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент, — сообщает пул Лукашенко.
Напомним, неделю назад Telegram-канал «Пул Первого» в 19:33
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