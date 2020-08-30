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В Киеве возле посольства Беларуси сожгли портрет с Лукашенко и Путиным
Источник материала: Партизан
30 августа возле посольства Беларуси в Киеве участники акции протеста против режима действующего президента Беларуси Александра Лукашенко сожгли фотографию с его изображением. Об этом информирует
На фотографии, которую сожгли протестующие, присутствовал также президент России Владимир Путин. Вместе с портретами сожгли флаг РФ.
Издание отмечает, что акция носила название "День рождения диктатора". 30 августа Лукашенко отмечает 66-летие.
Протестовавшие под посольством отмечали, что "последние события в Беларуси сорвали маску с Лукашенко и показали, что на самом деле представляет собой его режим, который держится на дубинках омоновцев и непосредственной поддержке режима Путина".
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30 августа возле посольства Беларуси в Киеве участники акции протеста против режима действующего президента Беларуси Александра Лукашенко сожгли фотографию с его...
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