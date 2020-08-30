Первая служба нового главы БПЦ Вениамина - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

С благословения руководителя БПЦ во всех храмах и обителях страны сегодня в 17:00 проходили службы. Сам Патриарший Экзарх всея Беларуси епископ Вениамин встретился с прихожанами в Свято-Духовном кафедральном соборе.

В этом же соборе утром прошла прощальная служба митрополита Павла , который возглавлял белорусскую церковь почти семь лет.

О назначении Вениамина на пост главы БПЦ стало известно в начале этой недели. В среду руководитель церкви обратился к верующим, а сегодня встретился с прихожанами.

В этом же соборе утром прошла прощальная служба митрополита Павла, который возглавлял белорусскую церковь почти семь лет.