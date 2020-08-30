Беларусь: вмешательство извне продолжается

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз заявлял, что Запад делает все, чтобы «раскачать обстановку» в стране. Подробности происходящего в Минске – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Алексея Адашкина.

Центр Минска. Здание Министерства образования. Стрим польского телеканала с якобы акции учителей. Вот только найти там настоящих педагогов – миссия невыполнимая.

- Вы учитель?

- Нет.

– Может, вы учитель?

- Нет.

- А вы?

- Нет.

Именно учителя в большинстве случаев работали на избирательных участках. Именно их несогласные с результатами президентских выборов обвиняют в неточных подсчетах. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80% голосов. Сразу после окончания голосования в стране начались уличные акции.

Не обошлось без провокаций. В Следственном комитете республики установили, что на митингах было немало подстрекателей, которые фактически бросали толпу на силовиков, а сами исчезали.

- Со спины было давление, нас подталкивали, говорили, чтобы мы шли вперед, не боялись. Меня ребята какие-то подхватили в сцепку. Кинул в сторону сотрудников милиции.

Куда идти, что требовать и даже как одеваться – все инструкции протестующие получают из телеграм-каналов. Их авторы за границей.

«Эти телеграм-каналы ведут не просто любители, а специальные подразделения сил специальных операций Польши, которые находятся в городе Быдгощ. Они финансируются правительством Польши, это не любители, не частные филантропы. Эти бывшие граждане Беларуси, которые работают в Польше, фактически являются сотрудниками польских спецслужб», – заявил доктор политический наук, профессор Игорь Панарин (Россия).

Там же за рубежом находится и большинство лидеров белорусской оппозиции. Светлана Тихановская, которая на выборах заняла второе место, открыто называет события в Беларуси революцией, мирной революцией. В Киеве 15 лет назад все начиналось примерно с тех же слов.

«Нам не нужна кровь на улицах городов», – говорит Тихановская. «Это будет тот уникальный случай, когда мирная революция не съест своих детей», – уверяла ранее украинцев Тимошенко.

Тихановская регулярно шлет своим сторонникам видеообращения из Вильнюса. Экс-кандидат в президенты нашла поддержку в руководстве Литвы. Встретилась и с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом. Повлиять на ситуацию в стране пытается Брюссель, Париж и Берлин. Официальный Минск расценивает это как вмешательство во внутренние дела республики, что противоречит Уставу ООН.

«Цель этого вмешательства – изменение политической системы Беларуси. Оно полностью управляемое, чтобы привести к определенному результату. Это не только политическому, но и в первую очередь военному – развертывание баз НАТО поближе к России. Сейчас при Лукашенко это практически невозможно», – отмечает политолог Александр Асафов (Россия).

На Западе уже в открытую делят республику. Главный редактор польского журнала Najwyższy Czas! Томаш Соммер пишет: «В случае распада Беларуси Гродно должно отойти к Польше».

«Налицо дипломатическая война. Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Впервые за четверть века Вооруженные силы Беларуси приведены в полную боевую готовность. В августе Варшава и Вашингтон подписали соглашение о расширении военного присутствия армии США. В 10 километрах от белорусской границы НАТО развернул масштабные учения.

Белорусский президент не раз заявлял, что рассчитывает на помощь России в рамках Союзного государства и ОДКБ. За три недели Лукашенко и Путин только официально созванивались четыре раза. Столько же раз общались друг с другом главы правительств и министры иностранных дел.

«Мы не считаем возможным пытаться извне навязывать посредников белорусскому руководству и белорусскому народу, будь то ОБСЕ, ЕС, какая-то отдельная соседняя страна. Белорусы – мудрый народ, они сами смогут определить те формы, в которых может быть организован общенациональный диалог, и где он поможет преодолеть возникшие сейчас сложности», – сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Но диалога с оппозицией пока не получается. Повторных выборов не будет. Это твердая позиция белорусского президента. Изменение Конституции и обновление структуры власти – эти вопросы Александр Лукашенко готов обсуждать. Но только за столом переговоров.

«Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог. Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию – это главный закон в любой стране», – обратился к оппонентам президент Лукашенко.

Тем временем оппозиция сформировала координационный совет для передачи власти. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

«Создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Республики Беларусь, не в порядке, определенном Конституцией, не в порядке, определенном избирательным законодательством, является неконституционным», – резюмировал председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Спустя три недели после выборов на улицу выходит не только оппоненты Лукашенко, но и его сторонники. В митингах за мир и спокойствие приняли участие почти три миллиона человек. Но президент уверен, пора «завязывать» и идти работать. От возвращения страны к нормальной жизни выиграют все.