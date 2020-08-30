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Беларусь: вмешательство извне продолжается
30.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз заявлял, что Запад делает все, чтобы «раскачать обстановку» в стране. Подробности происходящего в Минске – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Алексея Адашкина.
Центр Минска. Здание Министерства образования. Стрим польского телеканала с якобы акции учителей. Вот только найти там настоящих педагогов – миссия невыполнимая.
- Вы учитель?
Не обошлось без провокаций. В Следственном комитете республики установили, что на митингах было немало подстрекателей, которые фактически бросали толпу на силовиков, а сами исчезали.
- Со спины было давление, нас подталкивали, говорили, чтобы мы шли вперед, не боялись. Меня ребята какие-то подхватили в сцепку. Кинул в сторону сотрудников милиции.
Куда идти, что требовать и даже как одеваться – все инструкции протестующие получают из телеграм-каналов. Их авторы за границей.
Там же за рубежом находится и большинство лидеров белорусской оппозиции. Светлана Тихановская, которая на выборах заняла второе место, открыто называет события в Беларуси революцией, мирной революцией. В Киеве 15 лет назад все начиналось примерно с тех же слов.
«Нам не нужна кровь на улицах городов», – говорит Тихановская. «Это будет тот уникальный случай, когда мирная революция не съест своих детей», – уверяла ранее украинцев Тимошенко.
Тихановская регулярно шлет своим сторонникам видеообращения из Вильнюса. Экс-кандидат в президенты нашла поддержку в руководстве Литвы. Встретилась и с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом. Повлиять на ситуацию в стране пытается Брюссель, Париж и Берлин. Официальный Минск расценивает это как вмешательство во внутренние дела республики, что противоречит Уставу ООН.
На Западе уже в открытую делят республику. Главный редактор польского журнала Najwyższy Czas! Томаш Соммер пишет: «В случае распада Беларуси Гродно должно отойти к Польше».
Впервые за четверть века Вооруженные силы Беларуси приведены в полную боевую готовность. В августе Варшава и Вашингтон подписали соглашение о расширении военного присутствия армии США. В 10 километрах от белорусской границы НАТО развернул масштабные учения.
Белорусский президент не раз заявлял, что рассчитывает на помощь России в рамках Союзного государства и ОДКБ. За три недели Лукашенко и Путин только официально созванивались четыре раза. Столько же раз общались друг с другом главы правительств и министры иностранных дел.
Но диалога с оппозицией пока не получается. Повторных выборов не будет. Это твердая позиция белорусского президента. Изменение Конституции и обновление структуры власти – эти вопросы Александр Лукашенко готов обсуждать. Но только за столом переговоров.
Тем временем оппозиция сформировала координационный совет для передачи власти. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.
«Создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Республики Беларусь, не в порядке, определенном Конституцией, не в порядке, определенном избирательным законодательством, является неконституционным», – резюмировал председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.
Спустя три недели после выборов на улицу выходит не только оппоненты Лукашенко, но и его сторонники. В митингах за мир и спокойствие приняли участие почти три миллиона человек. Но президент уверен, пора «завязывать» и идти работать. От возвращения страны к нормальной жизни выиграют все.
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Пока Тихановская шлет своим сторонникам видеообращения из Вильнюса, президент Лукашенко призывает граждан не поддаваться на провокации и возвращаться к...
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