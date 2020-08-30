На акции протеста задержаны футболисты «Крумкачоў»

Источник материала: Tut.by

Футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько задержаны во время акции протеста в Минске. Они находятся в Ленинском РУВД, сообщает «Прессбол».



Фото: "Крумкачы"

Ранее «вороны» вышли на матч с «Химиком» в футболках с надписью «Мы з народам!». 1 сентября им предстоит матч с минским «Динамо» в Кубке Беларуси.

В первой лиге (Д2) «Крумкачы» занимают 3-е место, имея после 14 матчей 26 очков. Козека и Рассолько провели по 11 поединков.