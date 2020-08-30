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Три человека погибли при обрушении шахты в Индонезии

30.08.2020 20:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Три человека погибли при обрушении шахты в Индонезии

В провинции Бангка-Белитунг (Индонезия) произошло обрушение шахты по добыче олова. Как минимум трое шахтеров погибли, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ведомства по чрезвычайным ситуациям.

Предположительно, обрушение могло произойти из-за проливных дождей.

Фото: Reuters

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В провинции Бангка-Белитунг (Индонезия) произошло обрушение шахты по добыче олова. Как минимум трое шахтеров погибли, еще трое числятся пропавшими без вести. Об...
 
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