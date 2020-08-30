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Три человека погибли при обрушении шахты в Индонезии
Источник материала: ОНТ
В провинции Бангка-Белитунг (Индонезия) произошло обрушение шахты по добыче олова. Как минимум трое шахтеров погибли, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом
Предположительно, обрушение могло произойти из-за проливных дождей.
Фото: Reuters
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В провинции Бангка-Белитунг (Индонезия) произошло обрушение шахты по добыче олова. Как минимум трое шахтеров погибли, еще трое числятся пропавшими без вести. Об...
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