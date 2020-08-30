Белоруски выкатили Лукашенко гарбуза

Женщины в национальных костюмах принесли на площадь Независимости тыквы, или по-белорусски гарбузы.

«Любiмую не аддаюць? Любiмая – не рэч, сама гонiць прэч», - было написано на плакате, которым сопровождалось это действо.

"Выкатить гарбуза" по обычаю -- дать от ворот поворот.

Как известно, Александр Лукашенко в своих предвыборных выступлениях неоднократно сравнивал Беларусь с любимой девушкой, с которой он не хочет расставаться.





Но что делать, если девушка больше не хочет быть рядом с 66-летним стариком?