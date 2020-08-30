На мирных митингах под государственным флагом Беларуси свою гражданскую позицию за две недели выразили несколько миллионов человек

Источник материала: ОНТ

Сегодня каждый из нас испытывает особенные чувства к своей Родине. К маленькой деревне, где родились наши родители. Небольшому районному центру, в котором ходили в школу. Или к столице, в которой удалось создать семью и построить головокружительную карьеру. О чувствах не принято громко говорить, но молчать сейчас невозможно.

Белорусы, которые по-настоящему ценят всё, что было создано в нашей стране за несколько десятилетий, выходят на улицы родных мест с национальной символикой в руках, чтобы заявить на весь мир: Беларусь – наша страна, мы ей гордимся, мы её ценим, и мы вместе будем строить её счастливое и независимое будущее.

За две недели на мирных митингах под государственным флагом Беларуси свою гражданскую позицию выразили несколько миллионов человек. Список городов, в которых люди выходят поддержать политику государства, можно продолжать до конца программы, поэтому лучше один раз увидеть. За Беларусь! Которую любим, которой гордимся и которую никому не отдадим!

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