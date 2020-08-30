Главные итоги поездки Лукашенко в Витебскую область: подробный репортаж по промышленному треку от Миор до Орши

Источник материала: ОНТ

О скорости. Она характеризует не только быстроту, скажем, перемещения из точки А в пункт Б. Вся наша жизнь идет и развивается настолько стремительно, что чуть задумался – уже отстал. Именно поэтому наряду с разрешением политических вопросов эта неделя Президента была предельно практикоориентированной.

В понедельник – доклад во Дворце Независимости об образовании и подготовке к учебному году. Вторник – обсуждение бюджета и в целом финансов. Главное, что прозвучало – государство в полном объеме готово исполнять обязательства и по зарплатам, и по пенсиям. Это незыблемо. В четверг состоялось совещание по работе промышленности. Несмотря на призывы оппонентов власти стрелять себе в ногу, то есть бастовать, хлопать и остановить производства - предприятия работают и зарабатывают.

Идти вперед и развиваться сегодня весьма непросто, ведь в Беларуси действительно есть те, кто как минимум отвлекает от работы, призывая тормозить.

Например, такая структура как координационный штаб, хотя её состав и функции размыты, прямо заявляет: с Россией нам не по пути, надо прекратить сотрудничество с основным торговым, политическим и военным союзником. Сейчас в штабе от этого пытаются откреститься, но «гугл»-то помнит их программу, которая была удалена из интернета вскоре после размещения.

Предлагают уйти с дистанции, то есть с рынка, где наши товары востребованы и конкурентоспособны. А там на экономической обочине, возможно, нас пожалеют и что-то подбросят.

Вы серьезно? И пока оппоненты на обочине хлопают и звенят в звоночки, идет обычная работа. Здесь расскажу новость, которая удивила и порадовала не только фанатов «Формулы-1».

У легендарной конюшни Макларен (той самой, за которую в свое время выступали чемпионы Ален Прост, Айртон Сенна, Мика Хаккинен, а сегодня гоняют Карлос Сайнс и Ландо Норрис) появился новый партнер – Миорский металлопрокатный завод. Отныне и надолго логотип предприятия будет украшать носовую часть гоночного болида. А вот это – впечатляет!

«Миоры стил» - это новый белорусский бренд. Мощный завод по выпуску белой и черной жести, который вырос на севере страны с нуля. Производство без преувеличения – уникальное. И это также впечатляет!

О высоких скоростях в экономике и главных итогах поездки Президента в Витебскую область. Подробный репортаж по промышленному треку от Миор до Орши.

В это даже поверилось не сразу. Особенно, когда следишь за всеми событиями «королевских гонок». Сенсация автоспорта с белорусской геолокацией – британская команда «Формулы-1» «Макларен» подписала партнёрское соглашение с металлопрокатным заводом из города Миоры Витебской области. Предприятие, в стройку которого инвестором вложено почти 400 млн евро, нацелено на производство и экспорт белой жести. Её окрасят в оранжевый цвет – сегодня на Гран-при Бельгии на знаменитой трассе в Спа болиды «Макларена» уже украсила надпись Miory Steel. Многомиллионная аудитория уже гуглит – что же такое, эти ваши Миоры? А вот, что такое Макларен – не только болиды королевских гонок, но и суперкары (как знаменитый McLaren F1) стоимостью более миллиона евро каждый. И вот для них – белорусская жесть.

Петр Шимукович, генеральный директор Миорского металлопрокатного завода: «Посмотрите гонки в ближайшее время, вы увидите наш товарный знак, логотип на машинах, которые будут участвовать в гонках. Я думаю, что это, как минимум, уже рекламная компания, которое будет способствовать продвижению нашей продукции на мировой рынок. Мы просто считаем партнерство с такой известной компанией делает честь не только нашему предприятию, но и Беларуси в целом».

И, пожалуй, особо важно для всей Беларуси, что сенсация пришла из Витебской области. Наш северный регион в последние годы называют сложным, лет 20 назад он вообще был многострадальным. Сельское хозяйство развивать сложно из-за погоды, промышленность восстанавливать дорого, но ведь нужно. Фактически за всю область в своё время основательно взялся лично Александр Лукашенко. Жемчужина президентского внимания – Орша. На неделе Глава государства посетил завод «Савушкин» в этом райцентре. Причём понятно, что к качеству и технологичности знаменитого бренда белорусской «молочки» вопросов нет, здесь уже мы – «макларен». Но в первую очередь речь о рабочих местах для жителей Орши.

На самом деле, развитию Орши уделялось так много внимания на высшем уровне, было подписано столько указов и направлено столько бюджетных денег, что во всей этой поддержке сложно сходу разобраться. К тому же, когда большое внимание главного руководителя, всегда увеличивается количество чиновников вопрос курирующих. Уже после убытия Александра Лукашенко задаём вопрос Игорю Исаченко – сложно ли быть председателем Оршанского райисполкома?

Само собой, обсуждаем нюансы разговора с Президентом накануне. Так или иначе, но всё, чего требовал и требует Александр Лукашенко – это направленность любой работы на людей. Что касается экономики, то это сохранение рабочих мест в регионе, а ещё лучше – создание новых и повышение зарплат. Причём это касается и того бизнеса, который входит в Оршанский район. Может, «Савушкину» какие-то вопросы было бы комфортнее решить в другую сторону, но ведь есть государственно-частное партнёрство.

И у медали того факта, что Президент лично договаривается с крупным бизнесом о том, чтобы они забрали к себе и людей убыточного предприятия, и, желательно, долги этого завода, есть две стороны. Да, это комфортно. Но, а если, или – когда, такого повышенного внимания не станет? Справится регион сам? Готов ли?

Опять же, любой указ и любая стратегия развития средних городов – это, в первую очередь, создание рабочих мест с достойной зарплатой. Пришёл в Оршу «Савушкин» - замечательно, но всё же локомотив региона – знаменитый льнокомбинат. В разные годы Президент бывал здесь 6 раз, каждый – решались проблемы (их было немало) и ставились задачи (их было ещё больше). И вот завод, на котором с десяток раз предлагали поставить крест, не только выпускает брендовую белорусскую ткань и одежду, но и даёт людям те самые рабочие места с достойной зарплатой. А, значит, и повод остаться в своём родном городе. Желание это сделать есть у многих.

И председатель райисполкома, и замдиректора льнокомбината уже в цехах, перебивая друг друга, рассказывают, какие ещё планы у предприятия, какой предложен людям соцпакет и как намерены выходить на производство продукции с максимальной добавленной стоимостью. И вот, чтобы зацепить обоих, вспоминаем про Миоры и «Макларен». Мол, может, есть резон одеть в белорусский лён, скажем, футбольную команду? Оказывается, политический обозреватель не самый внимательный в белорусском спорте.

Но зрелище Лиги чемпионов – это, конечно, хорошо, но к хлебу (то есть, приличной зарплате) жителям Орши желательно и ещё что-то существенное. И раз есть возможность задать вопрос Президенту, местные этим пользуются с максимальным КПД.

На следующий день просим председателя показать этот самый новый микрорайон. Интересная деталь – по пути Игорь Исаченко звонит и проводит экскурсию: посмотрите направо, там знаменитый «Свитанок», гляньте налево – там отремонтированный Дворец культуры. Приятная открытость главы района, чего уж там.

И вот здесь приезжим журналистам открывается настоящая Орша – красивая, ухоженная, как и везде, но новая. С многоэтажками, с обновлёнными социальными объектами, планами на строительство новых и так далее. Чуть проще наблюдать за этим в динамике, когда регулярно приезжаешь сюда из Минска в командировку. А вот те, кто здесь не был давно, может, давний и обидный стереотип пора забыть?

Вряд ли у председателя в ближайшие годы будет больше свободного времени. Скорее всего, он это понимает и не расстраивается. И, надеемся, всё это понимают сами жители Орши. И видят, сколько сил вложено в их город. И государственных, и персональных.

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