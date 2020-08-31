|
Выборочная свобода слова: покажут ли кадры агрессии на улицах Европы в либеральных изданиях?
Источник материала: ОНТ
После кадров разгона демонстрантов в Европе по меньшей мере странно смотрится заявление миссии США, Великобритании, Швейцарии и Европейского cоюза, которые представлены в Минске.
Миссии осудили непропорциональное применение силы и призвали власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан, а также немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных. Кстати, на этих кадрах – агрессия, насилие не на белорусских улицах. Это Берлин, шведский Мальмё, работа американской полиции.
И риторический вопрос: покажут ли эти кадры в либеральных изданиях на «Радио Свобода» или, может быть, в «Дойче Велле»?
Там на первых полосах будут Минск и Хабаровск. Вот такая выборочная свобода слова.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После кадров разгона демонстрантов в Европе по меньшей мере странно смотрится заявление миссии США, Великобритании, Швейцарии и Европейского cоюза, которые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)