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Выборочная свобода слова: покажут ли кадры агрессии на улицах Европы в либеральных изданиях?

31.08.2020 06:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выборочная свобода слова: покажут ли кадры агрессии на улицах Европы в либеральных изданиях?

После кадров разгона демонстрантов в Европе по меньшей мере странно смотрится заявление миссии США, Великобритании, Швейцарии и Европейского cоюза, которые представлены в Минске. 

Миссии осудили непропорциональное применение силы и призвали власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан, а также немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных. Кстати, на этих кадрах – агрессия, насилие не на белорусских улицах. Это Берлин, шведский Мальмё, работа американской полиции.

И риторический вопрос: покажут ли эти кадры в либеральных изданиях на «Радио Свобода» или, может быть, в «Дойче Велле»?

Там на первых полосах будут Минск и Хабаровск. Вот такая выборочная свобода слова. 

 

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Теги: Минск
 
 
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