Прогноз по валютам: скупка доллара и евро продолжится и в начале сентября

- На внешних валютных рынках на прошедшей неделе было относительно спокойно. Евро вырос к доллару с 1,1830 до 1,1890, или на 0,6%.

Российский рубль к иностранным валютам снижался. Доллар подорожал с 74,2 российского рубля до 74,6, или на 0,6%.

Евро вырос с 87,7 до 88,7 российского рубля, или на 1,2%.

Основным событием уходящей недели было падение белорусского рубля ко всем трем валютам.