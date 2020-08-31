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Прогноз по валютам: скупка доллара и евро продолжится и в начале сентября
Источник материала: Myfin
- На внешних валютных рынках на прошедшей неделе было относительно спокойно. Евро вырос к доллару с 1,1830 до 1,1890, или на 0,6%.
Российский рубль к иностранным валютам снижался. Доллар подорожал с 74,2 российского рубля до 74,6, или на 0,6%.
Евро вырос с 87,7 до 88,7 российского рубля, или на 1,2%.
Основным событием уходящей недели было падение белорусского рубля ко всем трем валютам.
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