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Прогноз по валютам: скупка доллара и евро продолжится и в начале сентября

31.08.2020 06:13 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

- На внешних валютных рынках на прошедшей неделе было относительно спокойно. Евро вырос к доллару с 1,1830 до 1,1890, или на 0,6%.

Российский рубль к иностранным валютам снижался. Доллар подорожал с 74,2 российского рубля до 74,6, или на 0,6%.

Евро вырос с 87,7 до 88,7 российского рубля, или на 1,2%.

Основным событием уходящей недели было падение белорусского рубля ко всем трем валютам.

 
 
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