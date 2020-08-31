Почему Литва превратилась в главного критика Беларуси и как Минск ответит на санкции?

Источник материала: ОНТ

Вильнюс в последнее время превратился в главного критика Минска. При этом небольшая Литва громче, чем кто-либо, настаивает на санкциях в отношении Минска, очевидно, забывая, что такие меры ударят и по литовской экономике. Как отметил Президент, нам есть чем ответить и что предложить взамен. Литва традиционно выступает одним из основных сателлитов США в Европе (пусть при этом и приходится жертвовать долей самостоятельности) – отсюда и танки «Шерман» у белорусских границ. Но к этому Вильнюс намерен прикрепить еще и статус борца за демократию и свободу. Жаль, что сосед при этом забыл про свои проблемы и недавнее прошлое – когда в 2009 году демонстрантов разгоняли весьма брутально: с дубинками и слезоточивым газом. Время вспомнить и об этом.

На пресс-подходе перед встречей министров иностранных дел ЕС в Берлине дольше всех у микрофона задержался Линас Линкявичус. Большую часть времени глава литовской дипломатии говорил о Беларуси. Об озабоченности и санкциях.

Линас Линкявичус, министр иностранных дел Литвы: «Безусловно, нам нужно ускорить действия, а не только заявления, не только оценки. И частью этого могут быть санкции к тем, кто несет ответственность, это самое меньшее, что мы можем сделать, посылая четкие сигналы руководству Беларуси».

На эти сигналы Президент Беларуси отреагировал мгновенно – на санкции Минск ответит не менее жёстко. И если главным инициатором такой дипломатии является Вильнюс, значит, он первый почувствует реакцию Минска. Правительство Беларуси публично получило задачу проработать переброску своих грузовых потоков на другие направления.

Глава литовского МИДа не сразу поверил в серьёзность белорусских намерений, а вот министр экономики Литвы, просчитывая вероятность такого исхода, заявил, что всё это звучит угрожающе.

Римантас Синкявичюс, министр экономики и инноваций Литвы: «И российские, и латвийские порты обладают достаточной пропускной способностью для обработки этих грузов. И таких портов немало. Переориентация не заставит себя долго ждать, особенно в сторону России, где не нужны таможенные процедуры».

Волнение министра экономики понятно. Клайпедский порт формирует 7% литовского ВВП. Из 46 млн тонн погрузок за прошлый год 14 млн, то есть третья часть, приходилась на Беларусь. Для Литвы это стратегический партнёр, разрыв контрактов с которым нанесёт серьёзный удар по транспортным компаниям, железной дороге, обесточит огромное количество логистических бизнесов. Для страны, которая практически половину своего заработка формирует за счёт транзита, это может быть настоящим экономическим ударом. А что это такое, простые литовцы хорошо помнят.

До вступления в Евросоюз треть населения Литвы находилась за чертой бедности, а в 2009-м страна пережила самый серьёзный экономический обвал в своей истории. На фоне мирового финансового кризиса рухнул национальный рынок недвижимости, который накачивался дешёвыми кредитами. ВВП упал почти на 15%. В стране резко повысили налоги, урезали пенсии и зарплаты, отменили льготы. Всё это вылилось в массовые протесты и столкновения с полицией. После жёсткого подавления беспорядков в столице, непопулярных экономических решений началось самое массовое в истории современной Литвы бегство населения за границу – больше 200 тыс. человек всего за несколько лет. Долгое время большую часть литовского бюджета составляли прямые европейские дотации. Но и они, по мнению бизнес-сообщества, никогда не были справедливы.

Это один из фермерских протестов в столице Евросоюза. Среди обделенных европейской помощью самую большую группу составляют сельхозпроизводители Литвы. Они всегда получали меньше средств, чем их западные соседи по ЕС, а в новом бюджете финансирование для них сокращается еще почти на 30%.

Освальдас Дирсе, представитель Союза кооперативов Литвы: «Вы знаете, люди не хотят быть второсортными, это неравенство непонятно, потому что нам говорили, что выплаты будут сравнены с остальными странами ЕС, а это не выполнено».

Йонас Вильонис, президент Ассоциации литовских производителей: «Как Хрущёв обещал, что при коммунизме будем жить, но нам надо сегодня. А не так, что переходный период, как будто мы вступили не в Европейский союз, а в аборигенский союз».

Энергетика – ещё одна больная тема для Вильнюса. Закрытие Игналинской атомной станции стало одними главных условий вступления Литвы в Евросоюз. До вывода литовской АЭС из эксплуатации она покрывала национальное потребление электричества на 60%, помогала Латвии. Сегодня покупает 70% электроэнергии, продолжает разбирать свою АЭС и является главным критиком строящейся станции в белорусском Островце. Но даже простые литовцы видят в этом политико-экономический подтекст.

Казимирас Юцевичус, председатель Фермерского союза Литвы: «Белорусы не строят эту атомную станцию, не хотят они сами беды. Ну, не думаю. Нам надо сотрудничать друг с другом и говорить. Если будешь говорить – договоришься, потому что мы – соседи».

Но у нынешних литовских политиков сегодня другие стратегии. Энергетическая конкуренция, желание получить недостающую рабочую силу из Беларуси и парламентские выборы, которые пройдут уже в октябре. Вот три основные причины, которые называют эксперты, комментируя политическую активность Литвы на белорусском направлении.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в пиар-акции солидарности, провокации с нарушением воздушных границ, открытые двери для белорусской оппозиции в условиях карантина, самый громкий антибелорусский голос на политических встречах и военный полигон для НАТОвских учений у границ ОДКБ. Всё это не может не вызывать опасений Беларуси и возможных провокаций на западных рубежах.

Гилберт Докторов, политолог, Брюссель: «На мой взгляд, внимание господина Лукашенко к западным границам вполне обоснованно, но в данном случае не из-за угрозы вторжения польских, литовских или НАТОвских войск. Скорее, речь идет о риске проникновения через эту границу тех, кто может перевезти наличные деньги или оружие для оппозиции, что могут быть допущены проникновения профессиональных провокаторов. Конечно, такая угроза есть, и действия руководства Беларуси понятны»

При этом опросы общественного мнения в Литве показывают, что главные проблемы для рядового жителя – это рост цен, инфляция и в целом подорожание жизни. И вряд ли она станет лучше, если взаимные упрёки Вильнюса и Минска станут реальностью.

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