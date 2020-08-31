











Если сделка состоится, она станет самой дорогой в истории футбола.





В случае подписания контракта Месси получит указанную сумму в течение пяти лет. При этом обсуждается вариант игры Месси в Англии только в первые три года (получит первые €250 млн), еще два он может провести в клубе из США New York City FC, выступающем сейчас в лиге MLS. Американский клуб также является собственностью владельцев "Манчестер Сити".





Данную информацию подтвердил 30 августа в Twitter журналист beIN Sports Танкреди Палмери. Он уточнил, что речь идет о зарплате для Месси с учетом вычета налогов.



