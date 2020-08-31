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За переход в "Манчестер Сити" его владельцы предлагают Месси рекордные €500 млн – СМИ

31.08.2020 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владельцы английского футбольного клуба "Манчестер Сити" предлагают за переход в их команду аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси контракт стоимостью €500 млн. Об этом сообщило 30 августа испанское издание Diario Sport.




Если сделка состоится, она станет самой дорогой в истории футбола.

В случае подписания контракта Месси получит указанную сумму в течение пяти лет. При этом обсуждается вариант игры Месси в Англии только в первые три года (получит первые €250 млн), еще два он может провести в клубе из США New York City FC, выступающем сейчас в лиге MLS. Американский клуб также является собственностью владельцев "Манчестер Сити".

Данную информацию подтвердил 30 августа в Twitter журналист beIN Sports Танкреди Палмери. Он уточнил, что речь идет о зарплате для Месси с учетом вычета налогов.
 
 
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Владельцы английского футбольного клуба "Манчестер Сити" предлагают за переход в их команду аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси контракт...
 
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