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Ждем премьеру клипа: Латушко спел "Муры" вместе с единомышленниками

31.08.2020 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным источника Office Life, член президиума Координационного совета, бывший министр культуры, экс-директор Купаловского театра Павел Латушко записал вместе со своими соратниками революционный гимн «Муры».

Вместе с ним пели педагог Анна Северинец, шоумен Денис Дудинский, рабочие Минского моторного завода и др.

Песня ранее использовалась в предвыборной кампании Светланы Тихановской. Фактически это перевод гимна польского профсоюзного объединения «Солидарность». Автор слов — Яцек Качмарски (на белорусский переложил Андрей Хаданович). Музыка взята из испанской песни L’Estaca («Столб»).

По мнению одних лингвистов, оригинал написан на диалекте испанского, по мнению других, это отдельный каталанский язык. Песня считается антифранкийским гимном. Франсиско Франко правил в Испании после победы в гражданской войне 1936-1939 годов до 1973 года. Умер через два года. В общей сложности пробыл у власти более трех десятков лет.
 
 
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По данным источника Office Life, член президиума Координационного совета, бывший министр культуры, экс-директор Купаловского театра Павел Латушко записал вместе со...
 
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