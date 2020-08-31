|
В открытом чемпионате США по теннису выступят сразу пять белорусок
Источник материала: ОНТ
Сегодня стартует открытый чемпионат США по теннису. В нем выступят сразу пять белорусок в одиночном разряде.
В обновленном рейтинге WTA нашим теннисисткам за эту неделю удалось улучшить позиции. Виктория Азаренко с 59-й строки поднялась на 27-ю, выиграв свой первый титул с 2016-го года. Первой из белорусок выступление начнёт Александре Саснович. Сегодня ей будет противостоять американка Франческа ди Лоренцо. Арина Соболенко сыграет с француженкой Осеан Додин. Виктория Азаренко встретится с Барбарой Хаас из Австрии. Соперница Ольги Говорцовой – россиянка Виталия Дьяченко, а Вера Лапко сыграет с Викторией Голубич. Турнир в Нью-Йорке завершится 13-го сентября.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня стартует открытый чемпионат США по теннису. В нем выступят сразу пять белорусок в одиночном разряде. В обновленном рейтинге WTA нашим теннисисткам за эту...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)