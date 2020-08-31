Волейболистки молодёжной сборной Беларуси стали бронзовыми призёрками чемпионата Европы

Источник материала: ОНТ

Волейболистки молодёжной сборной Беларуси до 19 лет стали бронзовыми призёрками чемпионата Европы.

Турнир проходил в Боснии и Герцеговине. В матче за бронзу белоруски обыграли француженок – 3:1. В четвертом сете наша команда была сильнее – 27:25. Ксения Лебёдкина в составе белорусской сборной набрала 14 очков.

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