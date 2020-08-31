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Удар молнии убил десять юных футболистов

31.08.2020 13:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На северо-западе Уганды удар молнии убил десять детей, которые собрались поиграть футбол.



Как сообщает LAD Bible со ссылкой на представителя региональной полиции Западного Нила Жозефину Ангусию, юные спортсмены собрались поиграть в футбол возле торгового центра в городе Аруа.

Дети попытались укрыться в соседнем здании, однако молния попала в толпу, десять футболистов погибли сразу, трое сейчас находятся в больнице.

Ангусия также напомнила, что сильные грозы не являются редкостью в этом регионе, особенно в сезон дождей.

Напомним, в конце июля в Мексике матч женской футбольной лиги в округе Тлауак на юго-востоке Мехико закончился трагедией. Ударом молнии убило двух спортсменок, еще три были травмированы.
 
 
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На северо-западе Уганды удар молнии убил десять детей, которые собрались поиграть футбол.
 
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