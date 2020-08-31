Адвокату Ковальковой в третий раз отказали в посещении подзащитной

Евгению Маслову, адвокату Ольги Ковальковой, в третий раз отказано в посещении подзащитной, отбывающей 10-суточный арест.



Источник: dev.by

«В свидании начальником центра временного содержания отказано по причине сложной эпидемиологической обстановки», — сообщил адвокат БелаПАН.

По его словам, последний раз он видел Ковалькову в рамках судебного процесса 25 августа. «Одна попытка посещения подзащитной в изоляторе временного содержания была предпринята во время процесса, когда был объявлен перерыв в судебном разбирательстве. Отказ. Вторая попытка попасть в центр изоляции правонарушителей была предпринята через два дня. Сегодня была третья», — рассказал Маслов.

Адвокат сообщил, что собирается подать жалобу на имя начальника РОВД Жодино. В зависимости от результатов рассмотрения этой жалобы будет принято решение о дальнейшей попытке попасть в изолятор.

29 августа Ковалькову, которая отбывала наказание в ЦИП на Окрестина в Минске, перевели в изолятор в Жодино. В связи с чем это было сделано, адвокат не знает. «Предположений никаких нет, это внутренняя кухня», — сказал он.

Маслов отметил, что Ковалькова должна выйти на свободу 2 сентября в 11.10.

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова была задержана утром 24 августа возле проходной Минского тракторного завода, куда она пришла поддержать рабочих вместе с еще одним членом президиума КС, главой стачкома МТЗ Сергеем Дылевским. Оба были задержаны милицией за якобы несанкционированное массовое мероприятие (ст. 23.34 КоАП). Ночь до суда Ковалькова и Дылевский провели в столичном центре изоляции правонарушителей.

На Ольгу Ковалькову составлен также протокол за неподчинение законным требованиям милиции (ст. 23.4 КоАП).

Сергей Дылевский 25 августа тоже был осужден на 10 суток административного ареста.