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Адвокату Ковальковой в третий раз отказали в посещении подзащитной

31.08.2020 16:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Евгению Маслову, адвокату Ольги Ковальковой, в третий раз отказано в посещении подзащитной, отбывающей 10-суточный арест.

Адвокату Ковальковой в третий раз отказали в посещении подзащитной
Источник: dev.by

«В свидании начальником центра временного содержания отказано по причине сложной эпидемиологической обстановки», — сообщил адвокат БелаПАН.

По его словам, последний раз он видел Ковалькову в рамках судебного процесса 25 августа. «Одна попытка посещения подзащитной в изоляторе временного содержания была предпринята во время процесса, когда был объявлен перерыв в судебном разбирательстве. Отказ. Вторая попытка попасть в центр изоляции правонарушителей была предпринята через два дня. Сегодня была третья», — рассказал Маслов.

Адвокат сообщил, что собирается подать жалобу на имя начальника РОВД Жодино. В зависимости от результатов рассмотрения этой жалобы будет принято решение о дальнейшей попытке попасть в изолятор.

29 августа Ковалькову, которая отбывала наказание в ЦИП на Окрестина в Минске, перевели в изолятор в Жодино. В связи с чем это было сделано, адвокат не знает. «Предположений никаких нет, это внутренняя кухня», — сказал он.

Маслов отметил, что Ковалькова должна выйти на свободу 2 сентября в 11.10.

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова была задержана утром 24 августа возле проходной Минского тракторного завода, куда она пришла поддержать рабочих вместе с еще одним членом президиума КС, главой стачкома МТЗ Сергеем Дылевским. Оба были задержаны милицией за якобы несанкционированное массовое мероприятие (ст. 23.34 КоАП). Ночь до суда Ковалькова и Дылевский провели в столичном центре изоляции правонарушителей.

На Ольгу Ковалькову составлен также протокол за неподчинение законным требованиям милиции (ст. 23.4 КоАП).

Сергей Дылевский 25 августа тоже был осужден на 10 суток административного ареста.

 
Теги: Минск
 
 
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Евгению Маслову, адвокату Ольги Ковальковой, в третий раз отказано в посещении подзащитной, отбывающей 10-суточный арест.
 
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