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Палагин об общественном консенсусе: очевидно, что нам ближе Достоевский
31.08.2020 16:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Александр Лукашенко
© Sputnik / Александр Вильф
"Сейчас все задаются вопросом ― где выход из этой ситуации? На моей памяти это уже третья или четвертая революция. Эйфория после победы любой из сторон закончится через три дня, а страна будет находиться в достаточно глубоком экономическом кризисе. Будет сложно платить зарплаты и реализовать какие-то проекты. Стремиться в западную цивилизацию можно, но преодоление этого пути займет 15-20 лет. Есть у нас этот срок? Трудно сказать. Считаю, что развитие нашей цивилизации лежит в плоскости России и наших коллег по евразийскому экономическому союзу", ― полагает эксперт.
По мнению Палагина, нам ближе Достоевский и Чехов, у них мы можем найти все ответы на насущные вопросы. А потому нам намного понятнее то, что декларирует Россия.
Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей. Впрочем, часть избирателей сочла, что выборы были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются несанкционированные
Комментарий директора Центра изучения вопросов союзной интеграции "Новая инициатива" Сергея Палагина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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О путях общественно-политического урегулирования в Беларуси рассуждает политический эксперт Сергей Палагин.
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