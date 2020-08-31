Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Палагин об общественном консенсусе: очевидно, что нам ближе Достоевский и Чехов

Александр Лукашенко на встрече с главой Верховного суда Беларуси Валентином Сукало заявил, что проект обновленной Конституции, ориентированной на движение вперед, будет представлен для широкого общественного обсуждения. Сейчас с проектом работают специалисты. Понятно, что этому процессу требуется время, а текущая ситуация уже сегодня нуждается в некой модерации. И крайне важно, чтобы в обществе как можно быстрее начался диалог на всех уровнях. Своей точкой зрения о пути общественно-политического урегулирования со слушателями радио Sputnik поделился политический эксперт, директор Центра изучения вопросов союзной интеграции "Новая инициатива" Сергей Палагин.

"Сейчас все задаются вопросом ― где выход из этой ситуации? На моей памяти это уже третья или четвертая революция. Эйфория после победы любой из сторон закончится через три дня, а страна будет находиться в достаточно глубоком экономическом кризисе. Будет сложно платить зарплаты и реализовать какие-то проекты. Стремиться в западную цивилизацию можно, но преодоление этого пути займет 15-20 лет. Есть у нас этот срок? Трудно сказать. Считаю, что развитие нашей цивилизации лежит в плоскости России и наших коллег по евразийскому экономическому союзу", ― полагает эксперт.

По мнению Палагина, нам ближе Достоевский и Чехов, у них мы можем найти все ответы на насущные вопросы. А потому нам намного понятнее то, что декларирует Россия.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей. Впрочем, часть избирателей сочла, что выборы были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

Комментарий директора Центра изучения вопросов союзной интеграции "Новая инициатива" Сергея Палагина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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