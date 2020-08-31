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Samsung представила Galaxy M51 с огромной батареей на 7000 мАч

31.08.2020 17:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Samsung рассекретила модель Galaxy M51 — устройство появилось на сайте немецкого представительства корпорации. Смартфон относится к среднему ценовому сегменту и выделяется главным образом емкостью своей батареи. 

Samsung установила в новинке аккумулятор емкостью 7000 мАч — даже не во всех ноутбуках такая батарея. Это должно обеспечить около двух дней работы на одном заряде. Восполнять энергию можно быстрой зарядкой на мощности 25 Вт.

Samsung представила Galaxy M51 с огромной батареей на 7000 мАч

Смартфон получил чип Snapdragon 730, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища (плюс слот для карт microSD). Диагональ экрана Super AMOLED составляет 6,7 дюйма, в него вмонтирована 32-мегапиксельная камера. Сканер отпечатков расположен сбоку.

Камера представлена четырьмя сенсорами: основной на 64 Мп, ультраширокий на 12 Мп (угол обзора 123 градуса), макро на 5 Мп и еще один 5-мегапиксельный сенсор глубины.

Цена — 360 евро, продажи начнутся 11 сентября.

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Samsung рассекретила модель Galaxy M51 — устройство появилось на сайте немецкого представительства корпорации. Смартфон относится к среднему ценовому сегменту и...
 
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