Samsung представила Galaxy M51 с огромной батареей на 7000 мАч

Источник материала: Onliner

Samsung рассекретила модель Galaxy M51 — устройство появилось на сайте немецкого представительства корпорации. Смартфон относится к среднему ценовому сегменту и выделяется главным образом емкостью своей батареи.

Samsung установила в новинке аккумулятор емкостью 7000 мАч — даже не во всех ноутбуках такая батарея. Это должно обеспечить около двух дней работы на одном заряде. Восполнять энергию можно быстрой зарядкой на мощности 25 Вт.





Смартфон получил чип Snapdragon 730, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища (плюс слот для карт microSD). Диагональ экрана Super AMOLED составляет 6,7 дюйма, в него вмонтирована 32-мегапиксельная камера. Сканер отпечатков расположен сбоку.

Камера представлена четырьмя сенсорами: основной на 64 Мп, ультраширокий на 12 Мп (угол обзора 123 градуса), макро на 5 Мп и еще один 5-мегапиксельный сенсор глубины.

Цена — 360 евро, продажи начнутся 11 сентября.