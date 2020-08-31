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Samsung представила Galaxy M51 с огромной батареей на 7000 мАч
Источник материала: Onliner
Samsung
Samsung установила в новинке аккумулятор емкостью 7000 мАч — даже не во всех ноутбуках такая батарея. Это должно обеспечить около двух дней работы на одном заряде. Восполнять энергию можно быстрой зарядкой на мощности 25 Вт.
Смартфон получил чип Snapdragon 730, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища (плюс слот для карт microSD). Диагональ экрана Super AMOLED составляет 6,7 дюйма, в него вмонтирована 32-мегапиксельная камера. Сканер отпечатков расположен сбоку.
Камера представлена четырьмя сенсорами: основной на 64 Мп, ультраширокий на 12 Мп (угол обзора 123 градуса), макро на 5 Мп и еще один 5-мегапиксельный сенсор глубины.
Цена — 360 евро, продажи начнутся 11 сентября.
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
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