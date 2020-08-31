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Еще та демократия! Кремль: использование силового резерва РФ в Беларуси не нуждается в согласии Совфеда

31.08.2020 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Согласие Совета Федерации на возможное использование силового резерва РФ для стабилизации обстановки в Беларуси не потребуется, однако сейчас о его задействовании речь не идет, так как ситуация там находится под контролем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, потребуется ли обращение президента РФ Владимира Путина в Совет Федерации и получение разрешения на использование силового резерва в Беларуси, Песков ответил: "В данном случае мы не будем заниматься гипотетическими рассуждениями. Дело в том, что это ратифицированный российским парламентом договор, это предусматривает определенные обязательства РФ".


фото из открытого доступа

"Именно на эти обязательства ссылался президент Путин. Но еще раз хочу подчеркнуть, что в настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент тоже это всячески подчеркивал", - сказал Песков. Он напомнил, что Путин ранее заявил о возможности задействования силового резерва "в крайней ситуации, в ситуации, когда экстремисты перейдут к прямой дестабилизации", пишет interfax.by

"Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

На просьбу уточнить, действительно ли в данном случае согласие Совета Федерации не потребуется, Песков ответил: "Нет. Потому что это обязательства РФ, которые были ратифицированы парламентом".
 
 
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Согласие Совета Федерации на возможное использование силового резерва РФ для стабилизации обстановки в Беларуси не потребуется, однако сейчас о его...
 
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