Павел Латушко: Беларусь идет в банкротство, российские деньги могут помочь избежать дефолта, но не изменят жизнь белорусов

Источник материала: Onliner

Сегодня Координационный совет встречался со своими рабочими группами. После провели встречу с журналистами. В президиуме осталось трое из семи: Павел Латушко, Мария Колесникова и Максим Знак. Светлана Алексиевич должна была быть, но по состоянию здоровья не смогла прийти. Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский отбывают сутки в Жодино. Сегодня ДФР была задержана Лилия Власова.

Это прокомментировал Латушко:

— Это «символизм» — задержать человека, который работает медиатором и готовит переговоры. Мы озабочены этим задержанием и рассматриваем как давление на деятельность КС. Мы считаем, что эти действия имеют политическую мотивацию и преследуют цель раскоординировать деятельность КС. Сегодня власть не заинтересована в диалоге и поиске решений в той внутриполитической ситуации, которая сложилась. Мы готовы дальше работать над решением путем диалога.

Озабоченность возникает в связи с тем, что в дело вступил ДФР, то есть это вопрос, который не касается напрямую деятельности КС. Но мы видим эту странную корреляцию, и это печально.

Складывается серьезное убеждение, что сама власть пишет сценарий наиболее негативного развития ситуации. Со всех трех сторон:

— внутриполитический кризис, который можно завершить диалогом. Но власть говорит о неготовности. А если пойдут, то мы предполагаем, что это может быть псевдодиалог;

— внешнеполитический фактор: Беларусь дискредитирована на мировой арене, никто не будет верить ее представителю. Это повлечет вопросы договороспособности Беларуси при проведении новых переговоров;

— экономический фактор: мы де-факто находимся в кризисе и мой анализ состава действующего правительства (при всем уважении) показывает, что правительство не в состоянии предложить антикризисный план выхода. Даже если он появится, то должен быть построен на элементах, которые не соответствуют общей стратегии власти. Это будет непопулярный план, потому что должен быть связан с ограничением расходов бюджета. Да, помощь может оказать Россия, но это никоим образом не скажется на плачевном состоянии каждой белорусской семьи. То есть страна может избежать дефолта, но не решит проблему каждого белоруса.

И этот сценарий пишет сама власть.





По словам Павла Латушко, назрел вопрос общественного движения на базе КС.

— Мы должны начинать думать об этом для легитимизации. Оформленного и зарегистрированного общественного объединения. Чтобы туда могли вступать люди и выступать в качестве субъекта переговоров. А то нам говорят: вы представляете толпу, маргиналов и наркоманов. Нужно показать, что это юридически оформленная сила. Конечно, власть сделает все, чтобы организация не была зарегистрирована. Но это будет опять отказ от диалога и шаг в кризис!