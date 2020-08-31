"Би-2": Его «Славянский базар – 2021» станет триумфом фанеры, музыкальной и политической

Влиятельные режиссеры, музыканты, дирижеры, актеры не смогли остаться в стороне от политики, когда происходит ТАКОЕ. Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Земфира, Диана Арбенина, «Би-2», Максим Покровский, Максим Леонидов, Алексей Кортнев и многие другие – рок-братия, как полагается, оказалась на переднем фланге борьбы за права граждан.





Артистам невыгодно лезть в политику, но бывают моменты, когда ситуация доходит до края и тумблер «без политики» как-то сам отключается, потому что промолчишь – и будешь подлецом, себе не простишь. Вскоре после крымских событий я приехал в один московский клуб поболтать с группой «Би-2». Они тогда выпустили сильный альбом «#16плюс», с ненавязчивым, но, как мне показалось, вполне выраженным пацифистским настроением: песня «Забрали в армию» легла на начинавшуюся войну в Донбассе идеально. Но Шура и Лёва тогда практически хором сказали мне: «О политике не говорим».

12 сентября у «Би-2» большой стадионный концерт в Минске, хочется верить, что парни останутся бойцами и не будут жалеть о том, что озвучили свои настоящие мысли. Если минский концерт не отменят, энергетически там будет роскошное шоу! Свободолюбия у рокеров хватает. Оба музыканта родом из Беларуси, теперь они высказались решительно и недвусмысленно, честь им и хвала.Если минский концерт не отменят, энергетически там будет роскошное шоу! Свободолюбия у рокеров хватает.









А попса молчит. Единственный достойный поступок этой музыкальной тусовки ограничился тем, что они не поехали на предвыборный концерт за Лукашенко. А дальше все заняли выжидательную позицию, лишний раз подтвердив, что они не рупоры эпохи, а лицедеи, работа которых состоит в том, чтобы сделать приятное заказчику. И все-таки казалось, что Филипп Киркоров, который месяц назад выпрашивал у Рыгорыча звание, мог бы один разик подумать о людях, а не о себе. Бить и хамить женщинам, оказалось, проще. А потолок гражданской позиции Бедросыча остался на уровне робкой защиты бородатой Кончиты Вурст от депутатов Госдумы.

Если Лукашенко в течение года удержится у власти, его «Славянский базар – 2021» станет триумфом фанеры, музыкальной и политической. На этом празднике с удовольствием споют и спляшут те, кто отмолчался, видя, как со справедливостью борются гестаповскими методами. Спустя много лет плясунам будут задавать вопросы: как же вы выступали-то? И они будут стыдливо бурчать: ну, просто такое время было...



