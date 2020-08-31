Мальчика насмерть засыпало песком в Борисовском районе

Днем 31 августа в Борисовском районе двое детей оказались под завалом песка. Одного мальчика успели спасти, второй погиб, сообщает пресс-служба Следственного комитета.





По данным следствия, трое 10-летних мальчиков играли возле котлована, образованного после забора песка. Когда двое детей находились в яме, обрушился грунт.

Прибывшие спасатели извлекли детей: один мальчик погиб, второй доставлен в больницу. Сейчас на месте происшествия работают следователи.