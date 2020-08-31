В Украине пытались подорвать поезд с бензином и дизтопливом из Беларуси

В Житомирской области Украины подорвали железнодорожные пути, по которым двигался грузовой поезд из 64 вагонов с горюче-смазочными материалами из Беларуси, сообщает Служба безопасности Украины.





Во время движения поезда недалеко от белорусской границы на перегоне «Сокорики-Бехи» произошел взрыв. В результате повреждено железнодорожное полотно. Жертв нет.

На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений СБ Украины и Национальной полиции Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы.