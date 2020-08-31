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В Украине пытались подорвать поезд с бензином и дизтопливом из Беларуси
Источник материала: Навiны
В Житомирской области Украины подорвали железнодорожные пути, по которым двигался грузовой поезд из 64 вагонов с горюче-смазочными материалами из Беларуси, сообщает Служба безопасности Украины.
Во время движения поезда недалеко от белорусской границы на перегоне «Сокорики-Бехи» произошел взрыв. В результате повреждено железнодорожное полотно. Жертв нет.
На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений СБ Украины и Национальной полиции Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы.
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В Житомирской области Украины подорвали железнодорожные пути, по которым двигался грузовой поезд из 64 вагонов с горюче-смазочными материалами из...
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