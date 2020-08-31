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Неожиданно: в новом видеообращении Виктор Бабарико объявляет о создании политической партии. В чём её смысл

31.08.2020 22:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Считанные минуты назад на ютьюб-канале Виктора Бабарико появилось новое видео – очевидно, снятое еще до задержания банкира. Судя по ролику, политик заранее готовился к тому, что не одержит победу на «выборах», и придумывал иные способы «продолжения борьбы».

В видео Виктор говорит о запуске политической партии. Пресс-служба Бабарико анонсировала выход ролика как совместное объявление Виктора и Марии Колесниковой о создании политической партии. Она получила название «Вместе».

Цель партии, по словам Бабарико, – проведение конституционной реформы и постоянная работа по совершенствованию жизни в Беларуси, улучшение ее экономики. «Мы верим в то, что правда все равно восторжествует, и Беларусь будет процветающей страной, независимо от того, что временно нам это не удается сделать как лидерам этой страны», – добавил Виктор.

 
 
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Считанные минуты назад на ютьюб-канале Виктора Бабарико появилось новое видео – очевидно, снятое еще до задержания банкира. Судя по ролику, политик заранее...
 
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