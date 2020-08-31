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Лукашенко уволил посла Беларуси в Испании

01.09.2020 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, следует из подписанного 31 августа указа №327.

Документом Павел Пустовой освобожден от должности Посла Беларуси в Испания и по совместительству Постоянного представителя Беларуси при Всемирной туристской организации.

Павел Пустовой 19 августа заявил о необходимости пересчета голосов на выборах.

"Отвечая на часто задаваемый, к сожалению, не лично и не в рамках приличия, вопрос о событиях в Беларуси хочу отметить, что такая ситуация неприемлема в европейском государстве 21-го века. Для ее мирного разрешения, на мой взгляд, следует, во-первых, провести пересчет результатов голосования", - заявил Пустовой на странице посольства в Facebook.

Он также высказался в пользу проведения открытых судебных заседаний в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов, провоцировал к жестокости силовиков, задерживал без оснований и издевался над задержанными гражданами, совершал автомобильные наезды на представителей милиции, угрожал близким и родным непосредственных участников событий.

 
 
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Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей,...
 
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