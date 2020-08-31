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Генштаб порекомендовал не шутить с армией: провокаций не допустит

01.09.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Беларуси Павел Муравейко заявил, что не стоит шутить с белорусской армией: ее потенциал высок, провокаций против государства не допустит.

© Sputnik / Андрей Александров
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"Уровень боеготовности достаточно высокий, а мероприятия оперативной и боевой подготовки, которые прошли, выше всяческих оценок, которые возможно дать тем результатам, которые они показали.

Поэтому я бы не рекомендовал кому-то сегодня шутить с белорусской армией. Потому что потенциал, который она имеет, достаточно высок, и никаких провокаций против нашего государства мы не допустим", - сказал Муравейко в интервью телеканалу СТВ.

По его словам, "сегодня офицеры, генералы, прапорщики, сержанты, солдаты, старшины – они все преданы своей родине, однозначно понимают стоящие перед ними задачи и готовы выполнять свои задачи по предназначению, по защите Республики Беларусь".

Замначальника генштаба добавил, что "Вооруженные силы сегодня, кроме защиты воздушного пространства, решают широкий спектр задач: это и обеспечение или оказание помощи органам пограничной службы в охране сухопутной границы, это и охрана важных государственных объектов и объектов на коммуникациях".

"Мы не можем оставить без внимания и такие важные и священные для белорусского народа моменты, как памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны", - подчеркнул Муравейко.

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После выборов президента, на которых, по официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, в Беларуси начали проходить протестные акции. Первоначально люди были не согласны с озвученным результатом, по которому за действующего президента проголосовало более 80% избирателей. После того, как первые акции были жестко подавлены, люди стали выходить на улицы еще и с требованием прекратить насилие.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщали в МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

 
Теги: Минск
 
 
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Вооруженные силы сейчас решают широкий спектр задач, среди которых охрана важных государственных объектов, а также памятников, посвященных героям Великой...
 
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