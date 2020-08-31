«Ослабление чувства патриотизма». Почему заблокировали naviny.by и NN.by

Источник материала: Tut.by

В пятницу, 28 августа, мы сообщили , что доступ к сайтам naviny.by и NN.by был ограничен на основании решения Министерства информации Беларуси. Сегодня, 31 августа, издание «Наша Ніва» опубликовало в своем Telegram-канале документ, согласно которому были заблокированы данные ресурсы.



Фото: pixabay.com

В документе отмечается, что в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, порнографии, насилия и жестокости, в том числе пропагандирующей или побуждающей к самоубийству, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь или запрещено Законом о СМИ, иными законодательными актами Республики Беларусь.

Далее указывается, что решением Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете Безопасности Республики Беларусь установлено, что на интернет-ресурсах naviny.by и nn.by за период с 13 по 28 августа 2020 года опубликован «ряд статей, негативно характеризующих ситуацию в Беларуси после окончания электоральной кампании и дискредитирующих деятельность государственных органов, в том числе правоохранительных органов».

В частности, указываются восемь статей, из-за которых заблокировали «Нашу Ніву»:

1. Убийство брестского демонстранта Геннадия Шутова: 10 вопросов, на которые нет ответов. Нашлось видео.

2. «Звук дубинок не забыть никогда». Задержанный минчанин снял жуткое видео в автозаке.

3. «Действия силовиков напоминают зверства фашистских оккупантов». Обращение руководителей общественных организаций и творческих союзов.

4. «Что, перемен захотел, с****а?». История минчанина, который просил омоновцев показать дорогу.

5. Толпа людей в черном избивала таксиста во время протестов. Машину до сих пор не нашли.

6. «Как в кино про концлагерь». Четыре истории о том, как силовики избивали и издевались в Витебске.

7. Силовик с известного фото: я спасал парня, который был под алкоголем и наркотиками. Парень: ни слова правды

8. «Не имеет никакой юридической силы». О бумаге, подписываемой теми, кого отпускают силовики.

А на сайте naviny.by были тексты под такими заголовками, как «Обычный человек не может так бессмысленно и жестоко бить человека ни за что»; «У Тихановской украли голоса — Лукашенко не может считаться президентом»; «„Люди живут в страхе“. Известные IT-компании закрыли офисы в Минске»; ««Наказать власть рублем». К чему приведет забастовка шахтеров на «Беларуськалии»; ««Было ощущение Хатыни — каратели заперли». Как ОМОН блокировал Красный костел» и другие.

Межведомственная комиссия считает, что содержание перечисленных статей «целенаправленно способствует формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между государством и обществом, снижении мотивации работников к эффективному труду и хозяйственной деятельности, распространении недостоверной или умышленно искаженной информации, способной причинить ущерб национальным интересам Республики Беларусь, ослаблении в обществе чувства патриотизма, готовности граждан к вооруженной защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь».

В свою очередь, «формируемые источники угроз обуславливают возникновение реальных и потенциальных угроз национальной безопасности, к которым относятся посягательства на конституционный строй, проявление социально-политического экстремизма, деорганизация системы государственного управления, создание препятствий функционированию государственных институтов, деструктивное информационное воздействие на личность, общество и государственные институты, наносящее ущерб национальным интересам, утрата частью граждан традиционных нравственных ценностей и ориентиров, разрушение национальных духовно-нравственных традиций, резкое или масштабное снижение доверия граждан к основным государственным институтам

В целом вышеизложенные публикации создают предпосылки для воспрепятствования реализации конституционных прав граждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации и эффективному обеспечению государственной политики, то есть могут нанести вред национальным интересам Республики Беларуси в информационной сфере».

В связи с этим Межведомственной комиссией сделан вывод о том, что доступ к данным ресурсам следует ограничить.

Приказ подписан министром информации Беларуси Игорем Луцким.