«Страшно в стране, где нет закона». Какие компании не выйдут на работу 1 сентября из-за солидарности

Источник материала: Tut.by

«Один день недополученной прибыли — это не страшно. Страшно жить в стране, где нет закона, <…> а у людей отняли право выбора. Страшно жить в стране, где учителей грозят выгнать из школы, если они не разделяют «государственную идеологию», — поясняют в минском спортивном зале DVOR, почему 1 сентября уходят на санитарный день. Нерабочим вторник также будет в языковой школе LinguaLand в Минске. «Для нас неприемлемы угрозы увольнением учителей, блокировка сайтов, правдиво освещающих события в стране, и разгон мирных собраний», — рассказывают в школе. Самые разные компании — от небольших кофеен и магазинов до салонов красоты и СТО — заявили о намерении не выйти на работу 1 сентября в знак солидарности, их не устраивает нынешняя ситуация в стране. Большинство этих компаний, судя по поступившей нам информации, находится в Минске, но они есть и те, которые в регионах.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие компании объявили о том, что не будут работать во вторник.



Пользователи сервиса «Везуха» получили такое уведомление. А на сайте сервиса сообщается: «Технические работы с 00.00 1 сентября. Работа сервиса будет восстановлена 23.30 1 сентября».

Среди компаний, который объявили для себя 1 сентября нерабочим днем, значатся магазины, интернет-магазины, бары, кафе, салоны красоты, салоны печати, СТО, языковая школа, сервис по каршерингу, архитектурное бюро, спортивный клуб, веломагазин и салон напольных покрытий. Это книгарня ГАЛІЯФЫ, автомойка GT, мастерская по ремонту телефонов iLabs, книжный магазин «Либрерия» в Новой Боровой, скалодром Plato, салоны красоты «Beauty studio DETALI», FENIX. «01.09 мы не работаем в знак солидарности с бастующими на предприятиях», — написали в соцсетях салона красоты FENIX. Перечислить все компании, которые объявили о невыходе 1 сентября в знак солидарности, не представляется возможным из-за их количества. Ниже — лишь часть их них.

«Неприемлемы угрозы увольнением учителей, блокировка сайтов, разгон мирных собраний»

О нерабочем дне 1 сентября объявила языковая школа LinguaLand. Во вторник преподаватели не будут проводить занятия, а офис — принимать звонки и обрабатывать заявки.

— Мы берем информационную паузу, чтобы голос белорусского народа был услышан. Мы не закрываем глаза на происходящие.

В языковой школе отмечают, что солидарны в том числе с работниками заводов.

— Мы искренне хотели бы встретить 1 сентября — День знаний — с вами. Но единственное знание, которое у нас есть сейчас, — осознание единства с вами. Как и вы, мы верим в необходимость перемен и честных поступков. Для нас так же неприемлемы угрозы увольнением в сторону учителей, блокировка сайтов, правдиво освещающих события в стране, и разгон мирных собраний, — поясняют в языковой школе.

«Не только составы продуктов должны быть честными»

«Мы считаем, что не только составы продуктов должны быть честными», — сообщает на своей странице в Instagram интернет-магазин «Экобар». Интернет-магазин не будет работать из-за технических работ, которые нужно провести из-за многократных сбоев в работе интернета в августе. При этом магазин «Экобар» на Грушевке во вторник будет закрыт на сандень.